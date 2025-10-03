Utforska SALUKI(SALUKI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SALUKI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SALUKI(SALUKI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SALUKI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 330.10K $ 330.10K $ 330.10K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 330.10K $ 330.10K $ 330.10K Högsta någonsin: $ 0.00090131 $ 0.00090131 $ 0.00090131 Lägsta någonsin: $ 0.00019611 $ 0.00019611 $ 0.00019611 Aktuellt pris: $ 0.00033026 $ 0.00033026 $ 0.00033026 Läs mer om priset på SALUKI(SALUKI) Köp SALUKI nu! SALUKI (SALUKI) Information The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it's history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind. Officiell webbplats: https://salukionbase.xyz/ SALUKI (SALUKI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SALUKI (SALUKI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SALUKI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SALUKI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SALUKI:s tokenomics, utforska SALUKI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SALUKI Vill du veta vart SALUKI kan vara på väg? På SALUKI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SALUKI-tokens prisförutsägelse nu! 