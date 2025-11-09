Sakai Vault Pris idag

Livepriset för Sakai Vault (SAKAI) idag är $ 0.03031394, med en förändring på 0.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAKAI till USD är$ 0.03031394 per SAKAI.

Sakai Vault rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 108,939, med ett cirkulerande utbud på 3.59M SAKAI. Under de senaste 24 timmarna handlades SAKAI mellan $ 0.02959416 (lägsta) och $ 0.03097403 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 12.21, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02819608.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SAKAI med -0.15% under den senaste timmen och -3.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sakai Vault (SAKAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 108.94K$ 108.94K $ 108.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 242.51K$ 242.51K $ 242.51K Cirkulationsutbud 3.59M 3.59M 3.59M Totalt utbud 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

