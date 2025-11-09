Sage by Virtuals Pris idag

Livepriset för Sage by Virtuals (SAGE) idag är $ 0.00124641, med en förändring på 11.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAGE till USD är$ 0.00124641 per SAGE.

Sage by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,246,411, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SAGE. Under de senaste 24 timmarna handlades SAGE mellan $ 0.00124712 (lägsta) och $ 0.00143114 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00686891, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00061551.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SAGE med -0.19% under den senaste timmen och -26.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sage by Virtuals (SAGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

