SAFU (SAFU) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SAFU(SAFU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 234.45K $ 234.45K $ 234.45K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 234.45K $ 234.45K $ 234.45K Högsta någonsin: $ 0.00317076 $ 0.00317076 $ 0.00317076 Lägsta någonsin: $ 0.00003197 $ 0.00003197 $ 0.00003197 Aktuellt pris: $ 0.00023445 $ 0.00023445 $ 0.00023445 SAFU (SAFU) Information Introducing SAFU ($SAFU), the latest meme token that has everyone buzzing! Inspired by Binance's iconic mascot tweet and backed by the registered trademark for "SAFU," this token is more than just a meme—it's a movement. Launched on Four.meme by BNB Chain, SAFU brings a fresh twist to the meme coin scene with a focus on security and innovation. By tying its name to Binance's legendary "Funds are SAFU" ethos, this token is as trustworthy as it is fun. With a solid foundation on BNB Chain, SAFU aims to redefine what it means to be "safu" in the crypto space. Jump into the SAFU revolution and join a community that's as safe as it is meme-worthy! Officiell webbplats: https://safubnb.com// SAFU (SAFU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SAFU (SAFU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SAFU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SAFU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.