Utforska SafeMoon Inu(SMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SafeMoon Inu(SMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SMI SMI prisinformation SMI officiell webbplats SMI tokenomics SMI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / SafeMoon Inu (SMI) / Tokenomik / SafeMoon Inu (SMI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SafeMoon Inu(SMI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD safemoon-inu tokenomics Information om safemoon-inu SafeMoon Inu (SMI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SafeMoon Inu(SMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 768.28K $ 768.28K $ 768.28K Totalt utbud: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerande utbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (värdering efter full utspädning): $ 768.28K $ 768.28K $ 768.28K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på SafeMoon Inu(SMI) Köp SMI nu! SafeMoon Inu (SMI) Information SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay. SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay. Officiell webbplats: https://safemooninu.com SafeMoon Inu (SMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SafeMoon Inu (SMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SMI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SMI:s tokenomics, utforska SMI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SMI Vill du veta vart SMI kan vara på väg? På SMI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SMI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn