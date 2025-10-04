Utforska SadCat(SAD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SadCat(SAD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SadCat (SAD) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SadCat(SAD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 19.85K
Totalt utbud: $ 99.22M
Cirkulerande utbud $ 93.11M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 21.16K
Högsta någonsin: $ 0.01859897
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00021323

SadCat (SAD) Information

SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: "The cat is sad, but rich!" It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.

Officiell webbplats: https://sadcat.me/

SadCat (SAD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SadCat (SAD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet SAD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många SAD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.