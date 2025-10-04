SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SAD MEOW(SADMEOW), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 03:55:40 (UTC+8)
SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SAD MEOW(SADMEOW), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 187.15K
$ 187.15K$ 187.15K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 187.15K
$ 187.15K$ 187.15K
Högsta någonsin:
$ 0.00241871
$ 0.00241871$ 0.00241871
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00018715
$ 0.00018715$ 0.00018715

SAD MEOW (SADMEOW) Information

SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com

The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.

Officiell webbplats:
https://sadmeow.lol/

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SAD MEOW (SADMEOW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SADMEOW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SADMEOW-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SADMEOW:s tokenomics, utforska SADMEOW-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SADMEOW

Vill du veta vart SADMEOW kan vara på väg? På SADMEOW sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

