SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SAD HAMSTER(HAMMY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 19:19:19 (UTC+8)
SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SAD HAMSTER(HAMMY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.01M
Totalt utbud:
$ 999.88M
Cirkulerande utbud
$ 999.88M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.01M
Högsta någonsin:
$ 0.077248
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00100663
SAD HAMSTER (HAMMY) Information

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

Officiell webbplats:
https://sadhamster.io/

SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SAD HAMSTER (HAMMY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet HAMMY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många HAMMY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår HAMMY:s tokenomics, utforska HAMMY-tokens pris i realtid!

