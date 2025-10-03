Utforska RXR Coin(RXRC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RXRC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska RXR Coin(RXRC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RXRC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 4.13M
Totalt utbud: $ 380.00M
Cirkulerande utbud $ 40.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 39.28M
Högsta någonsin: $ 0.285265
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.103356

RXR Coin (RXRC) Information

"One-Dollar Purchase" is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: "$10 win 1BTC". RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating "Real World Assets (RWA)" with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Officiell webbplats: https://rxrlab.com Whitepaper: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs RXR Coin (RXRC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RXR Coin (RXRC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RXRC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RXRC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RXRC:s tokenomics, utforska RXRC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RXRC Vill du veta vart RXRC kan vara på väg? 