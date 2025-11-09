Rugflip Pris idag

Livepriset för Rugflip (RFLIP) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RFLIP till USD är-- per RFLIP.

Rugflip rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,209.16, med ett cirkulerande utbud på 989.95M RFLIP. Under de senaste 24 timmarna handlades RFLIP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RFLIP med -- under den senaste timmen och -15.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rugflip (RFLIP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Cirkulationsutbud 989.95M 989.95M 989.95M Totalt utbud 989,951,692.074697 989,951,692.074697 989,951,692.074697

Det aktuella börsvärdet för Rugflip är $ 6.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RFLIP är 989.95M, med ett totalt utbud på 989951692.074697. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.21K.