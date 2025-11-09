BörsDEX+
Livepriset för Rue Cat idag är 0 USD.RUECAT börsvärdet är 49,208 USD. Följ prisuppdateringar för RUECAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om RUECAT

RUECAT prisinformation

Vad är RUECAT

RUECAT officiell webbplats

RUECAT tokenomics

RUECAT Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Rue Cat Logotyp

Rue Cat Pris (RUECAT)

Onoterad

1 RUECAT-till-USD pris i realtid:

--
----
-9.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Rue Cat (RUECAT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:43:35 (UTC+8)

Rue Cat Pris idag

Livepriset för Rue Cat (RUECAT) idag är --, med en förändring på 9.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RUECAT till USD är-- per RUECAT.

Rue Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,208, med ett cirkulerande utbud på 572.28M RUECAT. Under de senaste 24 timmarna handlades RUECAT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RUECAT med -0.89% under den senaste timmen och -13.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rue Cat (RUECAT) Marknadsinformation

$ 49.21K
$ 49.21K

--
--

$ 49.21K
$ 49.21K

572.28M
572.28M

572,277,599.956837
572,277,599.956837

Det aktuella börsvärdet för Rue Cat är $ 49.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RUECAT är 572.28M, med ett totalt utbud på 572277599.956837. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 49.21K.

Rue Cat Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.89%

-9.55%

-13.32%

-13.32%

Rue Cat (RUECAT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Rue Cat till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Rue Cat till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Rue Cat till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Rue Cat till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-9.55%
30 dagar$ 0-61.88%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Rue Cat

Rue Cat (RUECAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RUECAT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Rue Cat (RUECAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Rue Cat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Rue Cat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RUECAT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Rue Cat Price Prediction.

Vad är Rue Cat (RUECAT)

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Rue Cat (RUECAT) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Rue Cat

Hur mycket kommer 1 Rue Cat att vara värd år 2030?
Om Rue Cat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Rue Cat-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:43:35 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2950

$0.1250

$0.0023627

$0.1250

$0.00004477

$0.0000015071

$0.03867

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.