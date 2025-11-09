Rue Cat Pris idag

Livepriset för Rue Cat (RUECAT) idag är --, med en förändring på 9.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RUECAT till USD är-- per RUECAT.

Rue Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,208, med ett cirkulerande utbud på 572.28M RUECAT. Under de senaste 24 timmarna handlades RUECAT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RUECAT med -0.89% under den senaste timmen och -13.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rue Cat (RUECAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 49.21K$ 49.21K $ 49.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 49.21K$ 49.21K $ 49.21K Cirkulationsutbud 572.28M 572.28M 572.28M Totalt utbud 572,277,599.956837 572,277,599.956837 572,277,599.956837

Det aktuella börsvärdet för Rue Cat är $ 49.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RUECAT är 572.28M, med ett totalt utbud på 572277599.956837. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 49.21K.