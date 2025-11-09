rudi Pris idag

Livepriset för rudi (RUDI) idag är $ 0.00011793, med en förändring på 7.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RUDI till USD är$ 0.00011793 per RUDI.

rudi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 117,849, med ett cirkulerande utbud på 999.33M RUDI. Under de senaste 24 timmarna handlades RUDI mellan $ 0.00011497 (lägsta) och $ 0.00012886 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01784483, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00011062.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RUDI med +0.85% under den senaste timmen och -15.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

rudi (RUDI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 117.85K$ 117.85K $ 117.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 117.85K$ 117.85K $ 117.85K Cirkulationsutbud 999.33M 999.33M 999.33M Totalt utbud 999,325,112.536356 999,325,112.536356 999,325,112.536356

Det aktuella börsvärdet för rudi är $ 117.85K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RUDI är 999.33M, med ett totalt utbud på 999325112.536356. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 117.85K.