Rowan Coin Pris idag

Livepriset för Rowan Coin (RWN) idag är $ 0.001581, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RWN till USD är$ 0.001581 per RWN.

Rowan Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 308,294, med ett cirkulerande utbud på 195.00M RWN. Under de senaste 24 timmarna handlades RWN mellan $ 0.00158097 (lägsta) och $ 0.00158122 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.364176, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RWN med -0.00% under den senaste timmen och -16.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rowan Coin (RWN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 308.29K$ 308.29K $ 308.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 861.64K$ 861.64K $ 861.64K Cirkulationsutbud 195.00M 195.00M 195.00M Totalt utbud 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Rowan Coin är $ 308.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RWN är 195.00M, med ett totalt utbud på 545000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 861.64K.