Livepriset för Rowan Coin idag är 0.001581 USD.RWN börsvärdet är 308,294 USD. Följ prisuppdateringar för RWN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om RWN

RWN prisinformation

Vad är RWN

RWN whitepaper

RWN officiell webbplats

RWN tokenomics

RWN Prisförutsägelse

Rowan Coin Logotyp

Rowan Coin Pris (RWN)

Onoterad

1 RWN-till-USD pris i realtid:

$0.001581
$0.001581
0.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Rowan Coin (RWN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:39:24 (UTC+8)

Rowan Coin Pris idag

Livepriset för Rowan Coin (RWN) idag är $ 0.001581, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RWN till USD är$ 0.001581 per RWN.

Rowan Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 308,294, med ett cirkulerande utbud på 195.00M RWN. Under de senaste 24 timmarna handlades RWN mellan $ 0.00158097 (lägsta) och $ 0.00158122 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.364176, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RWN med -0.00% under den senaste timmen och -16.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rowan Coin (RWN) Marknadsinformation

$ 308.29K
$ 308.29K

--
--

$ 861.64K
$ 861.64K

195.00M
195.00M

545,000,000.0
545,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Rowan Coin är $ 308.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RWN är 195.00M, med ett totalt utbud på 545000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 861.64K.

Rowan Coin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00158097
$ 0.00158097
lägsta under 24-timmar
$ 0.00158122
$ 0.00158122
högsta under 24-timmar

$ 0.00158097
$ 0.00158097

$ 0.00158122
$ 0.00158122

$ 0.364176
$ 0.364176

$ 0
$ 0

-0.00%

-0.01%

-16.75%

-16.75%

Rowan Coin (RWN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Rowan Coin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Rowan Coin till USD $ -0.0002088420.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Rowan Coin till USD $ -0.0001751939.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Rowan Coin till USD $ -0.001127351885791328.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.01%
30 dagar$ -0.0002088420-13.20%
60 dagar$ -0.0001751939-11.08%
90 dagar$ -0.001127351885791328-41.62%

Prisförutsägelse för Rowan Coin

Rowan Coin (RWN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RWN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Rowan Coin (RWN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Rowan Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Rowan Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RWN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Rowan Coin Price Prediction.

Vad är Rowan Coin (RWN)

Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.

Rowan Coin (RWN) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Rowan Coin

Hur mycket kommer 1 Rowan Coin att vara värd år 2030?
Om Rowan Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Rowan Coin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:39:24 (UTC+8)

Rowan Coin (RWN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Rowan Coin

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2972

$0.0022665

$0.00004463

$0.04763

$0.000000001934

$0.000007249

