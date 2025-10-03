Routine Coin (ROU) Tokenomics
Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.
Routine Coin (ROU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Routine Coin (ROU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ROU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ROU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för ROU
Vill du veta vart ROU kan vara på väg? På ROU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
