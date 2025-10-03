Utforska Routine Coin(ROU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Routine Coin(ROU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!