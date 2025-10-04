Utforska Rosie the Robot(ROSIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROSIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Rosie the Robot(ROSIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROSIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rosie the Robot(ROSIE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.75K Totalt utbud: $ 998.53M Cirkulerande utbud $ 998.53M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.75K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Rosie the Robot (ROSIE) Information The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project's website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Officiell webbplats: https://rosiesol.xyz/ Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Rosie the Robot (ROSIE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ROSIE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ROSIE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.