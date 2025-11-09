ROOKIE CARD Pris idag

Livepriset för ROOKIE CARD (ROOKIE) idag är $ 0.00001434, med en förändring på 5.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROOKIE till USD är$ 0.00001434 per ROOKIE.

ROOKIE CARD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,343.04, med ett cirkulerande utbud på 999.93M ROOKIE. Under de senaste 24 timmarna handlades ROOKIE mellan $ 0.00001433 (lägsta) och $ 0.0000152 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00038561, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001387.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROOKIE med -1.26% under den senaste timmen och -25.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Cirkulationsutbud 999.93M 999.93M 999.93M Totalt utbud 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

