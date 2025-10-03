Utforska RONKE(RONKE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RONKE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska RONKE(RONKE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RONKE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

RONKE (RONKE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RONKE(RONKE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.41M Totalt utbud: $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 866.17M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.63M Högsta någonsin: $ 0.00947923 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00163543 RONKE (RONKE) Information Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Officiell webbplats: https://ronkeverse.com/ RONKE (RONKE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RONKE (RONKE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RONKE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RONKE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn