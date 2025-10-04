Utforska Romeo(ROMEO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROMEO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Romeo(ROMEO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ROMEO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Romeo (ROMEO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Romeo(ROMEO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.51K Totalt utbud: $ 798.28M Cirkulerande utbud $ 798.28M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.51K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0

Romeo (ROMEO) Information Romeo is a meme token on Solana, here to bring love to the Solana blockchain.

Officiell webbplats: https://romeosolana.com

Romeo (ROMEO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Romeo (ROMEO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ROMEO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ROMEO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.