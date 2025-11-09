Rollback Pris idag

Livepriset för Rollback (ROLL) idag är $ 0.00063561, med en förändring på 14.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROLL till USD är$ 0.00063561 per ROLL.

Rollback rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,356.14, med ett cirkulerande utbud på 10.00M ROLL. Under de senaste 24 timmarna handlades ROLL mellan $ 0.00063143 (lägsta) och $ 0.00076795 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02976526, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000591.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROLL med -- under den senaste timmen och -20.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rollback (ROLL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.36K$ 6.36K $ 6.36K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.36K$ 6.36K $ 6.36K Cirkulationsutbud 10.00M 10.00M 10.00M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Rollback är $ 6.36K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ROLL är 10.00M, med ett totalt utbud på 10000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.36K.