BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Rollback idag är 0.00063561 USD.ROLL börsvärdet är 6,356.14 USD. Följ prisuppdateringar för ROLL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Rollback idag är 0.00063561 USD.ROLL börsvärdet är 6,356.14 USD. Följ prisuppdateringar för ROLL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ROLL

ROLL prisinformation

Vad är ROLL

ROLL whitepaper

ROLL officiell webbplats

ROLL tokenomics

ROLL Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Rollback Logotyp

Rollback Pris (ROLL)

Onoterad

1 ROLL-till-USD pris i realtid:

$0.00063561
$0.00063561$0.00063561
-14.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Rollback (ROLL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:34:14 (UTC+8)

Rollback Pris idag

Livepriset för Rollback (ROLL) idag är $ 0.00063561, med en förändring på 14.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROLL till USD är$ 0.00063561 per ROLL.

Rollback rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,356.14, med ett cirkulerande utbud på 10.00M ROLL. Under de senaste 24 timmarna handlades ROLL mellan $ 0.00063143 (lägsta) och $ 0.00076795 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02976526, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000591.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROLL med -- under den senaste timmen och -20.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rollback (ROLL) Marknadsinformation

$ 6.36K
$ 6.36K$ 6.36K

--
----

$ 6.36K
$ 6.36K$ 6.36K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Rollback är $ 6.36K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ROLL är 10.00M, med ett totalt utbud på 10000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.36K.

Rollback Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00063143
$ 0.00063143$ 0.00063143
lägsta under 24-timmar
$ 0.00076795
$ 0.00076795$ 0.00076795
högsta under 24-timmar

$ 0.00063143
$ 0.00063143$ 0.00063143

$ 0.00076795
$ 0.00076795$ 0.00076795

$ 0.02976526
$ 0.02976526$ 0.02976526

$ 0.000591
$ 0.000591$ 0.000591

--

-14.12%

-20.63%

-20.63%

Rollback (ROLL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Rollback till USD $ -0.00010457187937205.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Rollback till USD $ -0.0003742597.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Rollback till USD $ -0.0005931403.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Rollback till USD $ -0.01535290997896416.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00010457187937205-14.12%
30 dagar$ -0.0003742597-58.88%
60 dagar$ -0.0005931403-93.31%
90 dagar$ -0.01535290997896416-96.02%

Prisförutsägelse för Rollback

Rollback (ROLL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ROLL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Rollback (ROLL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Rollback potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Rollback kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ROLL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Rollback Price Prediction.

Vad är Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Rollback (ROLL) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Rollback

Hur mycket kommer 1 Rollback att vara värd år 2030?
Om Rollback skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Rollback-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:34:14 (UTC+8)

Rollback (ROLL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Rollback

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2960
$0.2960$0.2960

+48.00%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1027
$0.1027$0.1027

+105.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000003438
$0.000000003438$0.000000003438

+209.45%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018202
$0.0018202$0.0018202

+160.02%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004365
$0.00004365$0.00004365

+121.57%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1027
$0.1027$0.1027

+105.40%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015337
$0.0000015337$0.0000015337

+109.43%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.