Mer om $ROFL $ROFL prisinformation $ROFL officiell webbplats $ROFL tokenomics $ROFL Prisförutsägelse

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om ROFLcopter($ROFL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ROFLcopter($ROFL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 13.95K
Totalt utbud: $ 582.05M
Cirkulerande utbud $ 582.05M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.95K
Högsta någonsin: $ 0.01082774
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

ROFLcopter ($ROFL) Information

One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!

Officiell webbplats: https://www.roflcopter.meme

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ROFLcopter ($ROFL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet $ROFL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många $ROFL-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn