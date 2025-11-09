Roco Finance Pris idag

Livepriset för Roco Finance (ROCO) idag är $ 0.00958415, med en förändring på 3.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROCO till USD är$ 0.00958415 per ROCO.

Roco Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 896,126, med ett cirkulerande utbud på 93.50M ROCO. Under de senaste 24 timmarna handlades ROCO mellan $ 0.00959677 (lägsta) och $ 0.01009445 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.32, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00669942.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROCO med -2.87% under den senaste timmen och +17.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Roco Finance (ROCO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 896.13K$ 896.13K $ 896.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 954.13K$ 954.13K $ 954.13K Cirkulationsutbud 93.50M 93.50M 93.50M Totalt utbud 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

