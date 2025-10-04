Utforska Robie($ROBIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $ROBIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Robie($ROBIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $ROBIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Robie ($ROBIE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Robie($ROBIE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 29.23K Totalt utbud: $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.23K Högsta någonsin: $ 0.00449905 Lägsta någonsin: $ 0.00001376 Aktuellt pris: $ 0 Robie ($ROBIE) Information RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie's journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie's journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains. Officiell webbplats: https://robietherobot.xyz/ Robie ($ROBIE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Robie ($ROBIE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $ROBIE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $ROBIE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.