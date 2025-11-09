Robert Pris idag

Livepriset för Robert (ROBERT) idag är $ 0.00010416, med en förändring på 0.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROBERT till USD är$ 0.00010416 per ROBERT.

Robert rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,415.73, med ett cirkulerande utbud på 100.00M ROBERT. Under de senaste 24 timmarna handlades ROBERT mellan $ 0.00010416 (lägsta) och $ 0.00010507 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00258802, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00005417.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROBERT med -- under den senaste timmen och -11.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Robert (ROBERT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

