Roadmap Coin Pris (RDMP)
Livepriset för Roadmap Coin (RDMP) idag är --, med en förändring på 6.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RDMP till USD är-- per RDMP.
Roadmap Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,949.06, med ett cirkulerande utbud på 999.76M RDMP. Under de senaste 24 timmarna handlades RDMP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RDMP med +0.90% under den senaste timmen och -28.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Roadmap Coin är $ 7.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RDMP är 999.76M, med ett totalt utbud på 999761852.0453618. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.95K.
+0.90%
-6.97%
-28.02%
-28.02%
Under dagen var prisförändringen på Roadmap Coin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Roadmap Coin till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Roadmap Coin till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Roadmap Coin till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-6.97%
|30 dagar
|$ 0
|-28.31%
|60 dagar
|$ 0
|-42.56%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Roadmap Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity. We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.
