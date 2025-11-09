Roadmap Coin Pris idag

Livepriset för Roadmap Coin (RDMP) idag är --, med en förändring på 6.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RDMP till USD är-- per RDMP.

Roadmap Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,949.06, med ett cirkulerande utbud på 999.76M RDMP. Under de senaste 24 timmarna handlades RDMP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RDMP med +0.90% under den senaste timmen och -28.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Roadmap Coin (RDMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Cirkulationsutbud 999.76M 999.76M 999.76M Totalt utbud 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618

Det aktuella börsvärdet för Roadmap Coin är $ 7.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RDMP är 999.76M, med ett totalt utbud på 999761852.0453618. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.95K.