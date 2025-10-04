Utforska Rizzo the Rat(RIZZO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RIZZO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Rizzo the Rat(RIZZO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RIZZO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

RIZZO Prisförutsägelse Rizzo the Rat (RIZZO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Rizzo the Rat(RIZZO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Rizzo the Rat (RIZZO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rizzo the Rat(RIZZO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 6.57K $ 6.57K $ 6.57K Totalt utbud: $ 997.28M $ 997.28M $ 997.28M Cirkulerande utbud $ 594.87M $ 594.87M $ 594.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Rizzo the Rat(RIZZO) Köp RIZZO nu! Rizzo the Rat (RIZZO) Information Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space. Officiell webbplats: https://rizzoonsolana.webby.fun/ Rizzo the Rat (RIZZO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Rizzo the Rat (RIZZO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RIZZO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RIZZO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RIZZO:s tokenomics, utforska RIZZO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RIZZO Vill du veta vart RIZZO kan vara på väg? På RIZZO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RIZZO-tokens prisförutsägelse nu! 