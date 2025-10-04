Rizz (RIZZ) Tokenomics
Rizz (RIZZ) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rizz(RIZZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Rizz (RIZZ) Information
$RIZZ I Charm and attract with effortless magnetism.
RIZZ represents the ability to charm and attract with extensive magnetism. RIZZ is tokenized charisma and attractiveness.
Rizz is a community driven project on the ethereum blockchain. Rizz is short for charisma and this project has plenty of it. Do you even have $rizz?
Holders have grow by 50% since the CTO, same for our followers on X, market cap has also improved and content is being delivered, we’ve recently updated all our socials with the rebranding causing this increase. Roadmap is to growth the community and make the best and most memorable content to generate mass adaption
Rizz (RIZZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Rizz (RIZZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet RIZZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många RIZZ-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn