RIVUS whitepaper RIVUS officiell webbplats RIVUS tokenomics RIVUS Prisförutsägelse RivusDAO (RIVUS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om RivusDAO(RIVUS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. RivusDAO (RIVUS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RivusDAO(RIVUS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 14.09K $ 14.09K $ 14.09K Totalt utbud: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Cirkulerande utbud $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (värdering efter full utspädning): $ 47.23K $ 47.23K $ 47.23K Högsta någonsin: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 Lägsta någonsin: $ 0.00001943 $ 0.00001943 $ 0.00001943 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på RivusDAO(RIVUS) Köp RIVUS nu! RivusDAO (RIVUS) Information RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Officiell webbplats: https://www.rivusdao.xyz/ Whitepaper: https://docs.rivusdao.xyz/ RivusDAO (RIVUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RivusDAO (RIVUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RIVUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RIVUS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RIVUS:s tokenomics, utforska RIVUS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RIVUS Vill du veta vart RIVUS kan vara på väg? På RIVUS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RIVUS-tokens prisförutsägelse nu! 