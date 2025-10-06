Rita Elite Order (RITA) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00061176 $ 0.00061176 $ 0.00061176 lägsta under 24-timmar $ 0.00062739 $ 0.00062739 $ 0.00062739 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00061176$ 0.00061176 $ 0.00061176 högsta under 24-timmar $ 0.00062739$ 0.00062739 $ 0.00062739 All Time High $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Lägsta pris $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Prisförändring (1H) +0.21% Prisändring (1D) +1.59% Prisändring (7D) +1.79% Prisändring (7D) +1.79%

Rita Elite Order (RITA) priset i realtid är $0.00062216. Under de senaste 24 timmarna har RITA handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00061176 och en högsta nivå på $ 0.00062739, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. RITAs högsta pris genom tiderna är $ 0.01035089, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00009955.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har RITA förändrats med +0.21% under den senaste timmen, +1.59% under 24 timmar och +1.79% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Rita Elite Order (RITA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.22K$ 62.22K $ 62.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 62.22K$ 62.22K $ 62.22K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Rita Elite Order är $ 62.22K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RITA är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 62.22K.