Ripples Pris idag

Livepriset för Ripples (RPLS) idag är $ 0.00197209, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RPLS till USD är$ 0.00197209 per RPLS.

Ripples rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 167,628, med ett cirkulerande utbud på 85.00M RPLS. Under de senaste 24 timmarna handlades RPLS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.131094, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0013498.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RPLS med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ripples (RPLS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Cirkulationsutbud 85.00M 85.00M 85.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

