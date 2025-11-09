BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för RIPPLE WITH RIZZ idag är 0 USD.RIZZLE börsvärdet är 18,933.84 USD. Följ prisuppdateringar för RIZZLE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för RIPPLE WITH RIZZ idag är 0 USD.RIZZLE börsvärdet är 18,933.84 USD. Följ prisuppdateringar för RIZZLE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om RIZZLE

RIZZLE prisinformation

Vad är RIZZLE

RIZZLE officiell webbplats

RIZZLE tokenomics

RIZZLE Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

RIPPLE WITH RIZZ Logotyp

RIPPLE WITH RIZZ Pris (RIZZLE)

Onoterad

1 RIZZLE-till-USD pris i realtid:

--
----
-5.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:21:09 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ Pris idag

Livepriset för RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) idag är --, med en förändring på 5.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIZZLE till USD är-- per RIZZLE.

RIPPLE WITH RIZZ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,933.84, med ett cirkulerande utbud på 989.87M RIZZLE. Under de senaste 24 timmarna handlades RIZZLE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RIZZLE med -0.77% under den senaste timmen och -22.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Marknadsinformation

$ 18.93K
$ 18.93K$ 18.93K

--
----

$ 18.93K
$ 18.93K$ 18.93K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

Det aktuella börsvärdet för RIPPLE WITH RIZZ är $ 18.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RIZZLE är 989.87M, med ett totalt utbud på 989871841.860799. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.93K.

RIPPLE WITH RIZZ Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-5.61%

-22.94%

-22.94%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på RIPPLE WITH RIZZ till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på RIPPLE WITH RIZZ till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på RIPPLE WITH RIZZ till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på RIPPLE WITH RIZZ till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-5.61%
30 dagar$ 0-32.15%
60 dagar$ 0-53.61%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för RIPPLE WITH RIZZ

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RIZZLE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på RIPPLE WITH RIZZ potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som RIPPLE WITH RIZZ kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RIZZLE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på RIPPLE WITH RIZZ Price Prediction.

Vad är RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om RIPPLE WITH RIZZ

Hur mycket kommer 1 RIPPLE WITH RIZZ att vara värd år 2030?
Om RIPPLE WITH RIZZ skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella RIPPLE WITH RIZZ-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:21:09 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om RIPPLE WITH RIZZ

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2878
$0.2878$0.2878

+43.90%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1160
$0.1160$0.1160

+132.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023079
$0.0023079$0.0023079

+229.70%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000019239
$0.0000019239$0.0000019239

+162.72%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004561
$0.00004561$0.00004561

+131.52%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1160
$0.1160$0.1160

+132.00%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000256
$0.0000256$0.0000256

+70.66%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.