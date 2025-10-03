Ripple USD (RLUSD) Tokenomics
Ripple USD (RLUSD) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ripple USD(RLUSD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Ripple USD (RLUSD) Information
Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars.
As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence.
RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.
Ripple USD (RLUSD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Ripple USD (RLUSD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet RLUSD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många RLUSD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn