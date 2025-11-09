Ripe DAO Governance Token Pris idag

Livepriset för Ripe DAO Governance Token (RIPE) idag är $ 1.45, med en förändring på 2.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIPE till USD är$ 1.45 per RIPE.

Ripe DAO Governance Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,728,255, med ett cirkulerande utbud på 1.19M RIPE. Under de senaste 24 timmarna handlades RIPE mellan $ 1.44 (lägsta) och $ 1.49 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 42.92, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.43.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RIPE med +0.36% under den senaste timmen och -19.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B Cirkulationsutbud 1.19M 1.19M 1.19M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

