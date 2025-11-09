BörsDEX+
Livepriset för Ripe DAO Governance Token idag är 1.45 USD.RIPE börsvärdet är 1,728,255 USD. Följ prisuppdateringar för RIPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om RIPE

RIPE prisinformation

Vad är RIPE

RIPE officiell webbplats

RIPE tokenomics

RIPE Prisförutsägelse

Ripe DAO Governance Token Logotyp

Ripe DAO Governance Token Pris (RIPE)

Onoterad

1 RIPE-till-USD pris i realtid:

$1.45
$1.45$1.45
-1.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:38:49 (UTC+8)

Ripe DAO Governance Token Pris idag

Livepriset för Ripe DAO Governance Token (RIPE) idag är $ 1.45, med en förändring på 2.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIPE till USD är$ 1.45 per RIPE.

Ripe DAO Governance Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,728,255, med ett cirkulerande utbud på 1.19M RIPE. Under de senaste 24 timmarna handlades RIPE mellan $ 1.44 (lägsta) och $ 1.49 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 42.92, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.43.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RIPE med +0.36% under den senaste timmen och -19.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Marknadsinformation

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

--
----

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

1.19M
1.19M 1.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Ripe DAO Governance Token är $ 1.73M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RIPE är 1.19M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.45B.

Ripe DAO Governance Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.44
$ 1.44$ 1.44
lägsta under 24-timmar
$ 1.49
$ 1.49$ 1.49
högsta under 24-timmar

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 42.92
$ 42.92$ 42.92

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

+0.36%

-2.27%

-19.37%

-19.37%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Ripe DAO Governance Token till USD $ -0.033834356696046.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Ripe DAO Governance Token till USD $ -0.7610164050.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Ripe DAO Governance Token till USD $ -1.2222261700.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Ripe DAO Governance Token till USD $ -28.144835919979513.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.033834356696046-2.27%
30 dagar$ -0.7610164050-52.48%
60 dagar$ -1.2222261700-84.29%
90 dagar$ -28.144835919979513-95.10%

Prisförutsägelse för Ripe DAO Governance Token

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RIPE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ripe DAO Governance Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Ripe DAO Governance Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RIPE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ripe DAO Governance Token Price Prediction.

Vad är Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Ripe DAO Governance Token (RIPE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Ripe DAO Governance Token

Hur mycket kommer 1 Ripe DAO Governance Token att vara värd år 2030?
Om Ripe DAO Governance Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ripe DAO Governance Token-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:38:49 (UTC+8)

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.