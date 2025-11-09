Ringfence Pris idag

Livepriset för Ringfence (RING) idag är $ 0.00122384, med en förändring på 23.80% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RING till USD är$ 0.00122384 per RING.

Ringfence rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 62,955, med ett cirkulerande utbud på 51.35M RING. Under de senaste 24 timmarna handlades RING mellan $ 0.00122549 (lägsta) och $ 0.00163401 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00631812, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RING med -2.26% under den senaste timmen och -27.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ringfence (RING) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.96K$ 62.96K $ 62.96K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Cirkulationsutbud 51.35M 51.35M 51.35M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

