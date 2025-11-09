Ricky The Raccoon Pris idag

Livepriset för Ricky The Raccoon (RICKY) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RICKY till USD är-- per RICKY.

Ricky The Raccoon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,543, med ett cirkulerande utbud på 1.00B RICKY. Under de senaste 24 timmarna handlades RICKY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00478606, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RICKY med -- under den senaste timmen och -14.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ricky The Raccoon (RICKY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Ricky The Raccoon är $ 38.54K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RICKY är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 38.54K.