rick-the-npc tokenomics Information om rick-the-npc Rick the NPC (RICK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rick the NPC(RICK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 48.03K $ 48.03K $ 48.03K Totalt utbud: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Cirkulerande utbud $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (värdering efter full utspädning): $ 48.03K $ 48.03K $ 48.03K Högsta någonsin: $ 0.00102626 $ 0.00102626 $ 0.00102626 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Rick the NPC (RICK) Information Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

Officiell webbplats: https://rickthenpc.com Rick the NPC (RICK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Rick the NPC (RICK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RICK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RICK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.