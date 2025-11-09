Ribbit on Base Pris (RIBBIT)
Livepriset för Ribbit on Base (RIBBIT) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIBBIT till USD är-- per RIBBIT.
Ribbit on Base rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 19,361.89, med ett cirkulerande utbud på 1.00B RIBBIT. Under de senaste 24 timmarna handlades RIBBIT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RIBBIT med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Ribbit on Base är $ 19.36K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RIBBIT är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.36K.
--
--
0.00%
0.00%
Under dagen var prisförändringen på Ribbit on Base till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Ribbit on Base till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Ribbit on Base till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Ribbit on Base till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ 0
|0.00%
|60 dagar
|$ 0
|0.00%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Ribbit on Base potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.
If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕
But beneath the memes lies a deeper heartbeat.
Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.
This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.
