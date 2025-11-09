Rhetor Pris idag

Livepriset för Rhetor (RT) idag är $ 0.01155425, med en förändring på 5.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RT till USD är$ 0.01155425 per RT.

Rhetor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,559,902, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M RT. Under de senaste 24 timmarna handlades RT mellan $ 0.0114639 (lägsta) och $ 0.01237669 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02402558, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00825541.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RT med -0.10% under den senaste timmen och +10.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Rhetor (RT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Det aktuella börsvärdet för Rhetor är $ 11.56M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RT är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999501.125052. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.56M.