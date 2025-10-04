Utforska Rewardable(REWARD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REWARD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Rewardable(REWARD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REWARD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Rewardable (REWARD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rewardable(REWARD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 44.46K $ 44.46K $ 44.46K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M FDV (värdering efter full utspädning): $ 179.44K $ 179.44K $ 179.44K Högsta någonsin: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00017944 $ 0.00017944 $ 0.00017944 Läs mer om priset på Rewardable(REWARD) Köp REWARD nu! Rewardable (REWARD) Information Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Officiell webbplats: https://rewardable.app Whitepaper: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf Rewardable (REWARD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Rewardable (REWARD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet REWARD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många REWARD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår REWARD:s tokenomics, utforska REWARD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för REWARD Vill du veta vart REWARD kan vara på väg? På REWARD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se REWARD-tokens prisförutsägelse nu! 