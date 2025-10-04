Rewardable (REWARD) Tokenomics

Rewardable (REWARD) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Rewardable(REWARD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-10-04
Rewardable (REWARD) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rewardable(REWARD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 44.46K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 247.79M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 179.44K
Högsta någonsin:
$ 0.611392
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00017944
Rewardable (REWARD) Information

Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem.

Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity.

The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.

Officiell webbplats:
https://rewardable.app
Whitepaper:
https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf

Rewardable (REWARD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Rewardable (REWARD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet REWARD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många REWARD-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår REWARD:s tokenomics, utforska REWARD-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för REWARD

Vill du veta vart REWARD kan vara på väg? På REWARD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

