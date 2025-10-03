Utforska Revolt 2 Earn(RVLT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RVLT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Revolt 2 Earn(RVLT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RVLT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

RVLT tokenomics RVLT Prisförutsägelse Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Revolt 2 Earn(RVLT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Revolt 2 Earn(RVLT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 619.82K Totalt utbud: $ 65.42T Cirkulerande utbud $ 65.07T FDV (värdering efter full utspädning): $ 623.19K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 Revolt 2 Earn (RVLT) Information (RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem Officiell webbplats: https://revolt.cultdao.io/ Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Revolt 2 Earn (RVLT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RVLT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RVLT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RVLT:s tokenomics, utforska RVLT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RVLT Vill du veta vart RVLT kan vara på väg? På RVLT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn