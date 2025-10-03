Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomics
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Reverse Unit Bias(RUB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Reverse Unit Bias (RUB) Information
RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.
Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Reverse Unit Bias (RUB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet RUB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många RUB-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår RUB:s tokenomics, utforska RUB-tokens pris i realtid!
