RETRO KIDS Pris idag

Livepriset för RETRO KIDS (RETRO) idag är $ 0.00000623, med en förändring på 4.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RETRO till USD är$ 0.00000623 per RETRO.

RETRO KIDS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,226.83, med ett cirkulerande utbud på 999.85M RETRO. Under de senaste 24 timmarna handlades RETRO mellan $ 0.00000621 (lägsta) och $ 0.00000649 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00028662, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000614.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RETRO med +0.21% under den senaste timmen och -17.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

RETRO KIDS (RETRO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Cirkulationsutbud 999.85M 999.85M 999.85M Totalt utbud 999,849,973.9963 999,849,973.9963 999,849,973.9963

Det aktuella börsvärdet för RETRO KIDS är $ 6.23K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RETRO är 999.85M, med ett totalt utbud på 999849973.9963. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.23K.