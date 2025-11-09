reterd Pris idag

Livepriset för reterd (RETERD) idag är $ 0.00012936, med en förändring på 6.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RETERD till USD är$ 0.00012936 per RETERD.

reterd rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 129,304, med ett cirkulerande utbud på 999.74M RETERD. Under de senaste 24 timmarna handlades RETERD mellan $ 0.00012852 (lägsta) och $ 0.00014052 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00098339, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00009164.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RETERD med +0.46% under den senaste timmen och -22.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

reterd (RETERD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 129.30K$ 129.30K $ 129.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 129.30K$ 129.30K $ 129.30K Cirkulationsutbud 999.74M 999.74M 999.74M Totalt utbud 999,737,537.458644 999,737,537.458644 999,737,537.458644

Det aktuella börsvärdet för reterd är $ 129.30K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RETERD är 999.74M, med ett totalt utbud på 999737537.458644. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 129.30K.