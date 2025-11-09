Retail DAO Pris idag

Livepriset för Retail DAO (RETAIL) idag är --, med en förändring på 1.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RETAIL till USD är-- per RETAIL.

Retail DAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 632,782, med ett cirkulerande utbud på 728.40M RETAIL. Under de senaste 24 timmarna handlades RETAIL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00157166, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RETAIL med +0.58% under den senaste timmen och -12.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Retail DAO (RETAIL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 632.78K$ 632.78K $ 632.78K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 868.73K$ 868.73K $ 868.73K Cirkulationsutbud 728.40M 728.40M 728.40M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

