Mer om RLP RLP prisinformation RLP whitepaper RLP officiell webbplats RLP tokenomics RLP Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Resolv RLP (RLP) / Tokenomik / Resolv RLP (RLP) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Resolv RLP(RLP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD resolv-rlp tokenomics Information om resolv-rlp Resolv RLP (RLP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Resolv RLP(RLP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 160.34M $ 160.34M $ 160.34M Totalt utbud: $ 128.90M $ 128.90M $ 128.90M Cirkulerande utbud $ 128.90M $ 128.90M $ 128.90M FDV (värdering efter full utspädning): $ 160.34M $ 160.34M $ 160.34M Högsta någonsin: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Lägsta någonsin: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Aktuellt pris: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Läs mer om priset på Resolv RLP(RLP) Köp RLP nu! Resolv RLP (RLP) Information Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. 

Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price; Officiell webbplats: https://www.resolv.xyz/ Whitepaper: https://docs.resolv.xyz/litepaper Resolv RLP (RLP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Resolv RLP (RLP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RLP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RLP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RLP:s tokenomics, utforska RLP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RLP Vill du veta vart RLP kan vara på väg? På RLP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RLP-tokens prisförutsägelse nu! 