Livepriset för Resister (RSTR) idag är $ 0.00870867, med en förändring på 12.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RSTR till USD är$ 0.00870867 per RSTR.

Resister rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,094,912, med ett cirkulerande utbud på 125.50M RSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades RSTR mellan $ 0.0087244 (lägsta) och $ 0.01116628 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01580666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00800079.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RSTR med -2.29% under den senaste timmen och -12.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Resister (RSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M Cirkulationsutbud 125.50M 125.50M 125.50M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Resister är $ 1.09M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RSTR är 125.50M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.72M.