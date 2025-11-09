RepubliK Pris idag

Livepriset för RepubliK (RPK) idag är --, med en förändring på 1.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RPK till USD är-- per RPK.

RepubliK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 43,246, med ett cirkulerande utbud på 200.00M RPK. Under de senaste 24 timmarna handlades RPK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.100376, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RPK med -- under den senaste timmen och -4.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

RepubliK (RPK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 43.25K$ 43.25K $ 43.25K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 648.69K$ 648.69K $ 648.69K Cirkulationsutbud 200.00M 200.00M 200.00M Totalt utbud 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

