Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Information
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet EZEIGEN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många EZEIGEN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår EZEIGEN:s tokenomics, utforska EZEIGEN-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för EZEIGEN
Vill du veta vart EZEIGEN kan vara på väg? På EZEIGEN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
