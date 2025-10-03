Utforska Rentible(RNB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RNB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Rentible(RNB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RNB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Rentible (RNB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rentible(RNB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 169.45K $ 169.45K $ 169.45K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 169.45K $ 169.45K $ 169.45K Högsta någonsin: $ 5.38 $ 5.38 $ 5.38 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.01694522 $ 0.01694522 $ 0.01694522 Rentible (RNB) Information Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market. Officiell webbplats: https://rentible.io/ Rentible (RNB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Rentible (RNB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RNB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RNB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.