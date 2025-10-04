Remilia (REMILIA) Tokenomics
Remilia (REMILIA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Remilia(REMILIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Remilia (REMILIA) Information
The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult’s creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age.
Remilia (REMILIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Remilia (REMILIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet REMILIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många REMILIA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår REMILIA:s tokenomics, utforska REMILIA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för REMILIA
Vill du veta vart REMILIA kan vara på väg? På REMILIA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn