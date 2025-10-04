Utforska Remilia(REMILIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REMILIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Remilia(REMILIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REMILIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Remilia (REMILIA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Remilia(REMILIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 69.57K $ 69.57K $ 69.57K Totalt utbud: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Cirkulerande utbud $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (värdering efter full utspädning): $ 69.57K $ 69.57K $ 69.57K Högsta någonsin: $ 0.00959117 $ 0.00959117 $ 0.00959117 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Remilia (REMILIA) Information The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult's creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age. Officiell webbplats: https://remiliacult.xyz Remilia (REMILIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Remilia (REMILIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet REMILIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många REMILIA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn