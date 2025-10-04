Utforska REIKO(REIKO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REIKO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska REIKO(REIKO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REIKO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

REIKO (REIKO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om REIKO(REIKO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. REIKO (REIKO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för REIKO(REIKO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Totalt utbud: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Cirkulerande utbud $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Högsta någonsin: $ 0.00081258 $ 0.00081258 $ 0.00081258 Lägsta någonsin: $ 0.00000668 $ 0.00000668 $ 0.00000668 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på REIKO(REIKO) Köp REIKO nu! REIKO (REIKO) Information Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings. Officiell webbplats: https://reikocoin.com/ REIKO (REIKO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i REIKO (REIKO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet REIKO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många REIKO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår REIKO:s tokenomics, utforska REIKO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för REIKO Vill du veta vart REIKO kan vara på väg? På REIKO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Officiell webbplats: https://reikocoin.com/ Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn